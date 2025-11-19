Yeni Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirilmemi tensip buyuran Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a ve takdirleri için Bakanımız Sayın @HakanFidan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Kurtlar Vadisi'nden bir sahne paylaşarak 'Hayırlı olsun' yorumunda bulundu. Paylaşılan sahnede Kurtlar Vadisi'nde yer alan Pala karakterinin 'Bizi bilirsin bir oradayız bir burada' sözlerine yer verildi.

Nuh Yılmaz bu paylaşıma 'Sağ ol kral' diye yanıt verdi.