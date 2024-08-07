Yeni satın aldıkları evde halının altında 1 milyon 5 TL buldular. Bunlar da şanslı çift

Londra'nın Walthamstow Kenti'nde yaşayan 37 yaşındaki Josh Brooks ve 38 yaşındaki eşi Emily 30 yıllık bir evi satın aldı. Çift, evlerine tadilat yaptırmaya karar verdi. Maliyeti düşürmek için ise çift basit işleri kendileri yapma kararı aldı.

İşe yıpranmış halıyı kaldırarak çöpe atmakla başlamaya karar verdiler. Çift kıyafetlerini değiştirip iş tutumlarını giydikten sonra halıyı köşesinden sökmeye başladılar. Halının bir kısmını kaldıran çift, zeminin çok pahalı bir ahşaptan yapıldığını görünce sevince boğdular. Ahşabın tamamını ortataya çıkarmak için de halının tamamını söktüler.

Çift evi almaya karar verdiklerinde zeminin kalitesini bilmediklerini halıyı söktüklerinde fark ettiklerini söylediler. 37 yaşındaki Josh Brooks "Evi ziyaret ettiğimizde küçük bir köşe görmüştük, ancak mükemmel durumda elmas parke olduğunu öğrendiğimizde aklımız başımızdan gitti" dedi.

HAYRAN KALDI

Hemen değerlendirmesi için bir ahşap uzmanı çağırdığını söyleyen Josh Brooks döşemeyi inceledi ve hayran kaldı. Bunun en iyi meşe türlerinden biri olduğunu ve mükemmel durumda olduğunu söyledi.

Meşe zemin kaplamasının değerinin 20 bin ile 25 bin sterlin (25 bin ile 32 bin dolar) arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Evin döşemesinin değerini anlatan video TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenme aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Piyangoyu kazandınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu olağanüstü bir şey" derken bir başkası ise "Hayattaki şansınız" yorumunu yaptı.