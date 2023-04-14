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  • Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak

Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak

Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Beykoz Konakları’nda 50 milyon TL’ye muhteşem bir malikane satın aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:04
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Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı

Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı. Yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kerem Bürsin’in İstanbul'un en prestijli sitelerinden biri olan Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı konuşuluyor.

Kerem Bürsin yeni evine sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.

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