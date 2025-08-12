2025-2026 sezonu geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Gaziantep FK karşılaşması ile açıldı. Yeni sezonun kazasız, belasız sakatlık olmadan, hakem hataların olmadığı, olsa bile minimize olmuş şekilde olduğu, iyi futbolun ve bol gollü geçmesini dilerim. Evet yeni sezon bir açıldı pir açıldı. Hakem hataların karşılaşmanın kaderini değiştirdiği bir açılış oldu. Ülkemizde neden oynanan oyun, atılan goller ve iyi futbol konuşulmaz, konuşulsa bile ikinci planda kalıyor. İlk öncelik ne hikmetse hakemlerimiz verdiği yanlış kararlar, vermediği veya bilerek vermek istemediği fauller, penaltılar oluyor. Ülke futbolu nereye gidiyor cümlesini, ülke hakemlerimiz nereye gidiyor ile değiştirmek daha doğru olacak. Bende futbol sevdalısı olarak Galatasaray’ın maçını izlemek için ekran karşısına geçtim. Yeni transfer ettiği süperstarı Leroy Sane’yi ilk 11 de görünce heyecanım tavan yaptı. Galatasaray’ın zaten oturmuş bir kadrosu var, üstüne birde böyle yıldız oyuncular gelince seviye ne kadar artacaktı.

Benim ve bütün futbolseverlerin heyecanını, arzusunu hakem Ali Şansalan kursağımızda bıraktı. Karşılaşmanın başında henüz 30’uncu saniyede Gaziantep FK ‘lı oyuncu Lungoyi ceza sahası içinde Torreira’nın kayarak müdahalesi sonuncunda yerde kalıyor, hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. Torreira kayarak topa müdahale ediyor ama topun yönü değişmiyor ve pozisyonun devamında Lungoyi sert bir şekilde yere düşüyor. Bu pozisyon penaltı hatta penaltının ağa babası. Penaltıyı vermeyerek karşılaşmanın gidişatını değiştirdi. Düşünsenize maçın başında ev sahibi olarak 1-0 öne geçiyorsun. Bu moral ve motivasyonla çok farklı skor ortaya çıkabilirdi. Ama değerli hocamız oyunu devam ettirmeyi tercih etti. Yanlış karar Ali hocam. Gelelim bir diğer yanlış karara. Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı atışına. 10. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde Rodrigues ile Sallai birbirlerinin formalarından çektiler. İlk çekende Galatasaraylı Sallai oldu, ardından Rodrigues de formadan çekince tak bir düdük penaltı. Barış Alper Yılmaz penaltı noktasına gelerek sezonun açılış golünü attı. Bu kadar basit ve ucuz penaltı olmaz. Olmaz dedim ama vermiş olduğu penaltıdan daha ucuz bir penaltı daha verdi değerli hocamız.

45+2’de Sane’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Bacuna’nın ayağına basmasıyla acılar içinde yerde kaldı. Ali hoca tak bir penaltı daha verdi. Bacuna’nın Barış Alper’e bir teması var ama bu kadar basit bir penaltı Dünya’nın hiçbir yerinde verilmez. Barış Alper penaltıyı gole çevirince skor 2-0 oldu ve maçta bitti. Yaşadığımız teknoloji çağında kameraların çok net görüntüler verdiği bir ortamda bu kadar hakem hataların olması akıl karı değil. Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK’YI 3-0 yenerek lige galibiyet ve 3 puanla başlamış oldu. Ne Galatasaray’ın oynadığı futbol, ne de yeni transfer Leroy Sane’nin performansı konuşuldu. Tek konuşulan hakem Ali Şansalan’nın verdiği tartışmalı kararlar oldu.