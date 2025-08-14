Yeni sezon tanıtımı yayınlanan diziler

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Geçen dönemden devam eden yapımlara yenileri de eklenecek.

Sezon öncesi dizilerden tanıtımlar da yavaş yavaş geliyor. İlk tanıtım, Show TV’nin yeni dizisi ‘Veliaht’tan yayınlandı. İkinci fragmanı da yayınlanan dizi, iddiasını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde birinci fragmanını görücüye çıkaran atv’nin Eylül’de izleyiciyle buluşacak ‘Gözleri KaraDeniz’den de ikinci fragman geldi. Yine kanalın ‘Can Borcu’ dizisinin ikinci sezonundan dikkat çeken bir fragmanı paylaşıldı. Star TV’nin ‘Çarpıntı’ dizisi de görücüye çıkan yapımlardan. Sessizliklerini koruyan NOW TV, Kanal D ve TRT 1 dizilerinin de tanıtımları önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bambaşka bir sezon bizleri bekliyor. Kıran kırana bir reyting mücadelesi olacağı kesin ama düşük reklam gelirleri nedeniyle de zaman zaman bazı dizilerin ekrana gelemeyeceğinin de sinyalleri geçen sezon olduğu gibi yaz döneminde de verildi. Bakalım, yeni sezonda benzeri durumları yaşayacak mıyız?

Bundan sonra ‘İyi Şeyler Konuşalım’

Kübra Karahanoğlu, yazarlığı, diksiyon eğitmenliği ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra sunuculuğuyla da dikkat çekiyor.

TV41’de ‘İyi Şeyler Konuşalım’ isimli yepyeni bir programa başlayan Kübra Karahanoğlu, bundan sonra Salı günleri saat 20.00’de izleyici ile buluşacak programda hayata dair konuları ele alacak. ‘İyi Şeyler Konuşalım’, ekran başındakilere umut veren, pozitif ve yapıcı içeriklerle gündeme farklı bir pencere açmayı hedefliyor.

Kübra Karahanoğlu’na başarılar diliyorum. Yolu açık, reytingi bol olsun.

3 film, Eylül’de yeniden vizyona giriyor

Milyonları ağlatan, düşündüren, güldüren ve gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül’ün 3 önemli filmi, sinema salonlarından gelen istek üzerine yeniden vizyona giriyor.

Her biri toplumsal bir sorunu cesurca anlatan ve birer başyapıt olan ‘Beyaz Melek’, ‘Güneşi Gördüm’ ve ‘Mucize’, Eylül ayında sinemalarda izleyici ile buluşuyor. Türk Sineması’nın en çok izlenen ve en çok konuşulan dram filmleri olan bu 3 yapım, gösterime girdikleri yıllarda dram dalında yılın en çok izlenen filmleri olarak sinema tarihine geçti.

İlk kez izleyecekler ya da o duyguları yeniden hatırlamak isteyenler; ‘Beyaz Melek’te vicdan, merhamet ve sevginin en saf hâlini, ‘Güneşi Gördüm’de ülkemizin en derin yarası olan Kürt sorununa cesur dokunuşu, ‘Mucize’de ise umudun ve insanın içindeki iyiliğin gücünü yüreklerinde hissedecekler.