Yeni sezonda yayınlanacak diziler

Televizyon kanalları için 2024-2025 dizi sezonu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, yeni sezonda hangi diziler ekranda olacak? İşte sezon finali yapıp önümüzdeki dönemde kaldığı yerden devam edecek diziler…

2025-2026 televizyon sezonu için geçen dönemden yeni sezona en çok dizi taşıyan kanal, Kanal D oldu. 4 dizi ile zirvede yer alan Kanal D’yi 3 dizi ile TRT 1, 2’şer dizi ile atv, Star TV, Show TV ve NOW TV takip etti. Uzak Şehir, Arka Sokaklar, Eşref Rüya, İnci Taneleri (Kanal D), Gönül Dağı, Teşkilat, Mehmed Fetihler Sultanı (TRT 1), Kızılcık Şerbeti, Bahar (Show TV), Can Borcu, Kuruluş Osman (atv), Kral Kaybederse, Sahipsizler (Star TV), Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Hudutsuz Sevda (Now TV) olmak üzere toplam 15 dizi, yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak.

Bunlara ilave çok sayıda yeni dizi de başlayacak. Her şeyiyle net olan ‘Veliaht’ (Show TV) haricinde yeni yapımlarla ilgili kesinleşen bilgiler geldikçe paylaşacağım.

Sezen Aksu’nun ‘Paşa Gönül Şarkıları’

Türk Pop Müziği’nin Minik Serçe’si Sezen Aksu, 8 yıl sonra yeni albümü ‘Paşa Gönül Şarkıları’nı Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Albümde toplam 16 şarkı yer alıyor. Bunlardan 2 şarkıya cover yapılmış (Bana Sor ve Nanik), 1 şarkının 3 (Gemiler) ve yine 1 eserin de 2 farklı tarzda (Şuh Nefes) düzenlemeleri var. Yani Sezen Aksu’nun 50. sanat yılına özel olarak yayınladığı albümünde 11 yeni şarkısı bulunuyor. Her eser birbirinden özel birbirinden güzel ama ben en çok ‘Ey Aşk’, ‘Bana Sor’, ‘Dümenci’, ‘Sen Ağla’, ‘Şuh Nefes’ (Murat Acar düzenlemesi), ‘Gemiler’i (Okay Barış ve Murat Bulut düzenlemesi) sevdim.

Zaman zaman arabesk tınılar yer yer hip hop biraz da klasik popun harmanlandığı bir albüm olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Suyun hikâyesi sanatla buluştu

Su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikâyeleri anlatan ‘Sudan Sebepler’ isimli karma sergi, İstanbul’un günümüze kadar ulaşan az sayıdaki endüstriyel miras yapılarından Cendere Su Pompa İstasyonu’nun İBB Miras tarafından yapılan özenli restorasyonuyla şehre kazandırılan Cendere Sanat Müzesi’nde açıldı.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla düzenlenen sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Ezgi Bakçay ve Sena Tural’ın üstlendiği ‘Sudan Sebepler’ sergisinde 14 sanatçının eserleri yer alıyor.

Suya hem bir kaynak hem de bir emanet olarak bakılması gerektiğini vurgulayan sergi, 15 Ekim’e kadar Cendere Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.