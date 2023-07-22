Yeni sezonun şampiyonunu Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Takımları izliyorum.

Yeni sezon öncesi yaptıklarını takip ediyorum.

Galatasaray ve Fenerbahçe panik halinde transfer yapıyor. Öyle ki birinin talip olduğuna diğeri de talip oluyor.

Okan Buruk'a ve İsmail Kartal'a sorduklarını pek sanmıyorum.

Bir tarafta reklamını yapmaya çalışan Erden Timur var.

Diğer tarafta "Bu son fasıldır ey ömrüm" diyen Ali Koç duruyor.

Alıyorlar da alıyorlar.

Almaya çalışıyorlar.

Beşiktaş ise durgun. Taraftarları kızıyor!

Şimdiye kadar bir Amartey'i aldı, bir de Onana'yı.

Tam da ihtiyacıydı.

Biri stoper, diğeri defansif orta saha.

Nokta transferler yaptı.

Hazırlık maçlarında gördüm ki. En hazır takım Beşiktaş.

Daha yeni transferleri olmadan neler yapabileceğini kanıtladı.

Bir de yeni transferler eklenince anlayın artık.

Şimdi...

Galatasaray'ın başında Okan Buruk var.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal.

İkisi de iyi ama... Beşiktaş'ta ikisinden de açık ara önde olan Şenol Güneş duruyor.

Ben gördüklerime göre şunu iddia ediyorum;

Bu sezonun en büyük şampiyon adayıdır Beşiktaş.

Göreceksiniz bakın. Ya şampiyon olacaktır, ya da sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır.

Şenol Güneş avantajıdır bu.

Beşiktaş bu kez kazanacaktır.