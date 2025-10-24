Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığına Türk Telekom CEO'su Ümit Önal getirildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından saatler önce, bir gazeteci X platformunda yaptığı paylaşımla, bu görev değişikliğini nokta atışı yaparcasına kamuoyuna önden duyurdu.

Bu göreve kimin getirileceği konusunda "muhtemelen RTÜK'ten AKP'li bir ekibin" Bilkent'te bir kafede gerçekleşen hararetli muhabbetine kulak misafiri olan gazeteci Devrim Gürkan, tesadüfen o ekiple aynı mekanda bulunmasını gazetecilik fırsatına çevirdi. Ekipteki kimsenin kendisini tanımamasına da güvenerek kulaklığını takan ve sessize aldığı iPad'inde video izlermiş gibi yapan Gürkan adeta 'ortam dinlemesi' moduna geçti.

Gazeteci Devrim Gürkan

Devrim Gürkan dün saat 13.16'da, yani atamanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından saatler önce yaptığı paylaşıma, "Bilkent’te bir kafe. Hararetle konuşan bir grup. Muhtemelen RTÜK’ten AKP’li bir ekip. Arka masadaki gazeteciyi tanımıyorlar neyse ki. O gazeteci de bendeniz. Kulaklığımı taktım. İpad’i sessize aldım. Alperen Şengun videosu en kocamanından açık, dikkatler arka masada" sözleriyle başladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'rota değiştirmek' istediğini; hedefinin ise Türk Telekom olduğunu öne süren Devrim Gürkan; Siber Güvenlik Başkanlığı görevine kimin atanacağıyla ilgili farklı isimlerin telaffuz edildiği kulis sohbetini aktardığı X paylaşımına şöyle devam etti:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin rota değiştirmek istiyor. Hedefi Türk Telekom. “Sadakatini ispat etti”, diyor bol jöleli bir tanesi.

İlk tartışma mezuniyet üzerine. “Ebubekir Şahin iletişim mezunu, Telekom olmaz” diyor tam sırtımı dayadığım. Jöleli; “Şimdiki de iletişim mezunu” diyor. Sorun yok. (Baktım Halkla ilişkiler mezunuymuş)

Aynı adam, o “Monaco’daki ev işi sıkıntılı” diyor”, ardından. Bir başkası, “O işten bişey olmaz. Oğlunun arabasını da söylemişlerdi. O filo işi bile kapandı. Basın gıkını çıkaramaz Ebubekir’e” diyor.

Bu sırada RTÜK’teki kadrolaşma konusu açılıyor. Ebubekir Bey, önemli hiçbir ricayı kırmamış. “Sadece bende 3 kişi var, daha yüzlerini görmedim,” diyor tam arkamdaki. Bankamatik, diye notumu alıyorum.

“Ümit’le iyi arkadaşlar, Ümit’e yapmaz” konusu açılıyor. “Arkadan iş çevrilmiyor ki oğlum. Ümit Siber Güvenliğin başına gelecek. Okeylemiş”, diyor birisi.

Kulaklığımda ses yok ama engelliyor yine de. Kim neyi söylüyor ayırmak zor. Sırtım dönük, göz teması da kurmuyorum malum.

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal

Ümit dedikleri Telekom Genel Müdürü Ümit Önal belli ki.

Zafer diye birinden söz ediliyor. Telekom için MHP kanadından bastırıyormuş. Kim fikrim yok.

“Ümit Önal sayın Albayrak’ın adamı, Telekom’u bırakmaz” diyor biri. Kıkırdıyorum belli belirsiz. O dedikodu ortamında Sayın Albayrak denmesi, korku ikliminin boyutunu gösteriyor. Ve de karşılıklı güvensizliklerinin. Damat falan dese, sıkıntı olur elbette.

Tam tersine, “sayın Albayrak istemiyor Ümit’i” diyor jöleli. Kanıt olarak, “Fatih bey ile araları bozuk, o konuyu sayın Albayrak’a arz etti,” gibi cümleler geliyor. Kahve muhabbetinin, “yüksek tensiplerine arz” gibi saçma bürokratik kalıplarla yapılmasına ilk kez şahit oluyorum.

Fatih denilen, muhtemelen Bakan Yardımcısı Fatih Sayan. Bakan beyli bir kaç cümle var ama karmaşık.

Konu ortada, birine göre Fatih bey değişimi istiyor, birine göre istemiyor. Aslında Fatih bey değil sözkonusu olan. Sayın Albayrak.

Birden bir Tarih TV mevzu açılıyor. Nasıl çıktığı ve ne olduğu belli değil.

Şanssızlık, tam o sırada benim arkadaşım geliyor.

"-Ne izliyorsun?

-Alperen’i. Şahane oynamış.

-Ya ben özetlerini izledim" diyor ve başlıyor. Benim kulis de orada bitiyor maalesef.

Bakalım aslı astarı var mı, yoksa RTÜK’ten bir grubun dedikoduları mı? TRT’den alışkınım ben bu tarz dedikodulara.

Ama önemli not.

Özgür Özel’in "zamanı gelince" lafı var ya. O kadar doğru ki. Tel tel dökülecek çok sayıda isim, çok belli…

Alperen de şahane oynamış ama..."