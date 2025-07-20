Yeni sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji alarm verdi

Son 55 yılın en sıcak dördüncü Haziran ayı geride kaldı. Temmuz ayında da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Diyarbakır’da termometrelerin 45, Şanlıurfa ve Aydın’da ise 44 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

BOL SU TÜKETİN, GÜNEŞTEN KORUNUN

Uzmanlar, artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları öneriliyor.

Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yerel yağışlar görülecek. Pazartesi günü de bu bölgelerde benzer bir tablo bekleniyor.

Ankara’da bugün yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece.

İstanbul az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece iken, İzmir’de ise yüksek sıcaklık etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece.