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Yeni sıtma ilacı en az 6 ay koruma sağlıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerince geliştirilen bir ilaç, sıtma hastalığına karşı en az 6 ay koruma sağladı. İşte ayrıntılar..

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:22
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Yeni sıtma ilacı 6 ay koruma sağlıyor

Yeni sıtma ilacı en az 6 ay koruma sağlıyor
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Tıp dergisi New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre göre, sıtmaya karşı geçici koruma sağlayan ilaç geliştirildi. Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yapılan araştırmada, sıtmaya karşı geliştirilen ilacın yetişkinlerde tek seferlik kullanımında en az 6 ay koruma sağladığı belirlendi.

330 yetişkin Malilinin katıldığı araştırmada, sıtma virüsü taşıyan denekler 24 hafta boyunca gözlem altına alındı. Deneklere verilen yüksek doz ilaç yüzde 88, düşük doz da yüzde 75 oranında etkili oldu.

Sıtmaya karşı geliştirilen ilacın hastalığın yaygın olduğu mevsim sezonlarında kullanılması planlanıyor. Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma için geliştirilen ilk aşı, Nisan 2019'da Malavi’de uygulanmaya başlanmıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor. Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

AA

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