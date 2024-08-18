Yeni Star Wars oyunu ile ilgili son bilgiler açıklandı. Çıkışına sayılı günler kaldı

Serkan Talan
Yeni Star Wars oyunu ile ilgili son bilgiler açıklandı. Çıkışına sayılı günler kaldı

Star Wars Outlaws’ın çıkışana sayılı günler kala oyunla ilgili son bilgiler açıklandı. Ubisoft, oyunun PC’de ultra grafiklerde oynanması için önerdiği sistem gereksinimlerini duyurdu.

Ubisoft’un geliştirdiği Star Wars Outlaws’ın çıkışına sayılı günler kaldı. 30 Ağustos’ta çıkacak oyun öncesi son bilgiler geldi. Ubisoft, oyunu ultra grafiklerde oynanması için gereken donımları ve PC’ye özgü özellikleri açıkladı.

Açıklanan verilere göre oyunu ultra grafiklerde oynamak isteyenlerin oldukça güçlü bir bilgisayara ihtiyacı olacak. Yapılan açıklamaya göre ultra grafikler için RTX 4080 ekran kartı öneriliyor. AMD’nin ekran kartını kullananalar için ise 7900 XTX öneriliyor.

Ubisoft’un Star Wars Outlaws için önerdiği sistem gereksinimleri şöyle:

ASGARİ

Görsel ayarlar: 1080p/30 fps/Düşük ön ayar, yükseltici kaliteye ayarlı

Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 6GB / AMD RX 5600 XT 6GB / Intel Arc a750 8GB (ReBAR AÇIK)

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

İşletim Sistemi: DirectX 12 ile Windows 10/11

SSD Depolama: 65GB

TAVSİYE EDİLEN

Görsel ayarlar: 1080p/60 fps/Yüksek ön ayar, yükseltici kaliteye ayarlı

Ekran Kartı: GeForce RTX 3060 8GB / AMD RX 6700 XT 12GB

İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

İşletim Sistemi: DirectX 12 ile Windows 10/11

SSD Depolama: 65GB

COŞKULU

Görsel ayarlar: 1440p/60 fps/Yüksek ön ayar, yükseltici kaliteye ayarlı

Ekran Kartı: GeForce RTX 4070 12GB / AMD RX 6800 XT 16GB

İşlemci: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

İşletim Sistemi: DirectX 12 ile Windows 10/11

SSD Depolama: 65GB

ULTRA

Görsel ayarlar: 4K/60 fps/Ultra ön ayar, yükseltici kaliteye ayarlı

Ekran Kartı: GeForce RTX 4080 16GB / AMD RX 7900 XTX 24GB

İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

İşletim Sistemi: DirectX 12 ile Windows 10/11

SSD Depolama: 65GB

Öte yandan Ubisoft oyunun PC’ye özgü özelliklerini açıkladı. Açıklanan özelliklere göre oyunun grafik kalitesinin artırılması için çok sayıda özellik bulunuyor. İşte o özellikler:

Işın izlenen küresel aydınlatma, yansımalar ve gölgeler

NVIDIA RTX dinamik aydınlatma (RTXDI) Desteği

NVIDIA DLSS 3.5 desteği (ışın yeniden yapılandırma, Çerçeve Oluşturma, Süper Çözünürlük)

Intel XESS 1.3 ve AMD FSR 3.0 (yükseltme ve kare oluşturma) desteği

Ayrıntılı özelleştirme seçenekleri

Sınırsız kare hızı

21:9 Sinematik Görüntüleme Modu

Çoklu monitör ve ultra geniş destek

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