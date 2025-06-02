Yeni takımı Krzysztof Piatek'i açıkladı

Süper Lig ekibi Başakşehir FK, Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Duhail'e transfer olan Krzysztof Piatek'e vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Teşekkürler Krzysztof Piątek

Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Polonyalı futbolcu için Al Duhail Başakşehir'e 11 milyon Euro bonservis öderken sözleşme ise 3 senelik atıldı.