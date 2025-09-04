Yeni takımına imza atmaya gittiği açıklanmıştı! Fenerbahçe'de beklenmedik Djiku gelişmesi

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinde son aşamaya gelindi ancak süreç henüz tamamlanmadı. Gana asıllı stoperin, Spartak Moskova tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU İÇİN SON KARAR BEKLENİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rus kulübünün, transferin resmileşmesi için Fenerbahçe'den son evrakları beklediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim içinde "Lig uzun bir maraton, Djiku'yu elde tutalım" fikrinin ciddi şekilde masada olduğu ifade edildi.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından transferin akıbeti bugün netlik kazanacak. Djiku'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

