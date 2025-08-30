Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Al Shabab'tan ayrılan Fatih Terim'in emeklilik kararı aldığı haberleri basına yansımıştı. Ayrıca ismi birçok takım ile anılan Fatih Terim'in yeni adresi büyük ölçüde netlik kazandı. İşte detaylar...

Fatih Terim için oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'da tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Bir süredir boşta olan ve farklı takımlarla anılan Fatih Terim, sürpriz bir imza atabilir.

FATİH TERİM SUUDİ ARABİSTAN'DA ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

Geçen sezonun aralık ayında Al Shabab teknik direktörü olarak göreve başlayan Fatih Terim, yarım sezonluk bir hikayenin ardından kulübe veda etti. Al Shabab ile sözleşme uzatmayan ve takımdan ayrılan Fatih Terim, Arabistan ekibiyle maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı. Bununla birlikte Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş ile adı anılan Terim'in yeni adresi de netlik kazanıyor.

FATİH TERİM İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDEBİLİR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Özbekistan'da, son dakika gelişmesi yaşandı. Turnuvaya deneyimli bir teknik direktör ile gitmeyi arzulayan Özbekistan Futbol Federasyonu, Fatih Terim'i takımın başına getirebilir.

Akşam'da yer alan habere göre; Özbekistan Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim ile görüşme halinde olduğu ve Terim'in de teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.

Haberin detaylarında Fatih Terim'in, federsyon ile görüşmelerini sürdürdüğü ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öne sürüldü.

Daha önce Fatih Terim 'in Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yapmadığının altı çizilirken, deneyimli taktisyen için de bir ilk olacağı vurgulandı. Türkiye'nin Dünya Kupası bileti alması ve Terim'in görevi kabul etmesi halinde tecrübeli çalıştırıcı, milli takıma rakip olabilir.

