Yeni tarife belli oldu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Taşıt Sahibi Mükellef 2024 Yılı Birim Fiyat Listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Fiyata, taşıt sahiplerinin yetkili firmalara yaptıracakları montaj hizmet bedelinin de dahil olduğu belirtildi. TURPAK tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yatırılacağı belirtildi.

SABİT FİYAT

Açıklamada ayrıca, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatları, belirtilenler dışında herhangi bir şekilde değiştirilemez ve farklı fiyat uygulanamaz” ifadelerine yer verildi.

2024 yılına özel olan bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında yürürlüğe girecek.