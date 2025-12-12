Sanayi devrimi sonrasında gelişen yeni mekanize üretim yöntemleri ve tıbbi olanaklar binlerce yıl boyunca insanlığın kâbusu olan ve kitlesel ölümlere yol açan salgın hastalıklar, kıtlık ve kuraklık sorununu neredeyse bitirdi.

Bu gelişmeler sayesinde uzun zamandır bir nüfus çöküşü yaşanmadı, insan nüfusu hızla artmaya başladı

Özellikle son 50 yılın ana sorunu hızlı nüfus artışı ve bu kontrolsüz artışı önleyebilmek için nüfus planlamasının nasıl yapılacağıydı. Malthusyen görüş sahibi politikacı ve iktisatçılar kaynakların kıt olduğunu, nüfus bu hızla artarsa kimseye yetmeyeceğini iddia edip durdular.

Bir çok kişi de bu malthusyen iddiaları fazlasıyla ciddiye aldı ve neredeyse tüm dünyada nüfus planlaması çalışmalarına ağırlık verildi.

Görünen o ki planlama milanlama derken kantarın topuzu kaçtı ve bu sefer çok ciddi bir nüfus çöküş problemi baş gösterdi.

Türkiye kendini bu tehditten ari görüyor, çok uzun zamandır genç ve büyük nüfusu ile övünüp bu gücün Avrupa Birliği içinde değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olduğunu söylüyordu.

Amma ve lakin son beş altı yılda trend değişti artık Türkiye’nin de nüfusu artmıyor ve hatta hızla yaşlanıyor trend böyle giderse çok kısa bir süre sonucunda nüfusumuz azalmaya başlayacak.

Bakın özellikle de Başkanlık Sistemi sonrası Türkiye’de resmen bir nüfus çöküşü yaşandı

Demedi demeyin Türkiye'nin en büyük ama en büyük sorununu bu nüfus çöküşüdür, bakın:

2018 yılında 0-9 yaş nüfus 12.843.906

2024 yılında 0-9 yaş nüfus:11.467.471

Bu kadar kısa bir dönem zarfında, sadece ve sadece 6 yılda Türkiye’nin geleceği olan 10 yaş altı nüfusumuz 1 milyon 376 bin 435 kişi yani %10,7 kadar azalmış...

Bu gerçekte son derecede korkutucu bir veri, neticede toprakları vatan yapan insandır insanınız olmazsa vatanınızın da olmayacağı aşikardır.

Peki, bu sorun neden aniden ortaya çıktı?

Bu sorunun yanıtını bulmadan afaki ve duygusal tepkiler ile çare üretmeye kalkmanın daha en baştan başarısız olacağını peşin peşin söyleyeyim...

Doğrusunu söylemek gerekirse bu sorun aniden ortaya çıkmadı Türkiye’nin sosyolojisi çok ama çok büyük bir hızla değişiyor, bu sorunun ortaya çıkacağı uzun zamandır belliydi amma ve lakin memleketi yöneten politikacılar ıvır zıvır hamasi işlerle uğraşmaktan gelmekte olan bu çok büyük sorunu algılayamadılar.

Oysa kahin olmaya falan da gerek yoktu bizim önümüzde başka ülkelerde yaşanan benzer örnekler bulunmaktaydı ve bu örneklerden hareketle geç kalınmaz ve zamanında doğru önlemler alınabilirdi.

Türkiye’nin de sosyolojisi benzer süreçlerden geçen ülkelerde olduğu gibi değişiyor. Eskiden köylerde yaşayan, tarımla uğraşıp kendi yağı ile kavrulan, kendi üretip kendi tüketen halkımız artık kentlerde yaşıyor, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışıp üretemediği şeyleri satın alıyor. Sonuçta memleketin çok büyük bir bölümünde artık para ekonomisi geçerli, insanlar ürettikleri mal ve hizmetleri satıp, üretemediklerini satın alarak yaşamak zorundalar.

Ayrıca bu gün hayatımızın çok ama çok önemli bir parçası haline gelmiş bulunan bir çok harcama kalemi daha çok yakın geçmişte ortada bile yoktu. Kira, aidat, ulaşım, iletişim, eğitim ve sağlık giderleri ile elektrik, su, gaz ya da telefon faturaları köylüleri hiç mi hiç ilgilendirmezdi bu kentte yaşayan küçük bir azınlığın çözmesi gereken bir sorundu. Bağına bostanına eşek sırtında gidip, tarlasını öküz ile sürüp orak ile biçen bir köylünün ne mazot parası derdiydi ve nede traktör taksiti.

Geçmişte köyde baba evine gelen bir gelinin çözmesi gereken ne bir kreş ve ne de çocuğum hangi okula gidecek derdi vardı. Çocuğa ev ahalisi birlikte bakar, eğer köyde okul varsa çocuk o okula gider ve köyümüzde okul var diye kendini şanslı bile hissederdi.

Oysa bu gün memlekette yaşayan çok büyük bir çoğunluk artık eskiden sadece kentli azınlığın yüz yüze olduğu bu sorunları çözmek zorunda.

Evlenmek para...

Çocuk yapmak para...

Çocuk büyütmek para...

Üstelik tüm sorun parayı bulmak da değil, özellikle de yüksek gelir ve kariyer sahibi olup parayı dert etmeyen bir çok kişi için diğer çok önemli bir sorun da vakit ve enerji!

Aşırı yoğun bir tempoda çalışıp yaşayan insanlar ne yazık ki çocuklara ve hatta bir eşe ayıracak yeterli vakte ve enerjiye sahip olamıyor.

Yani parası çok olanın vakti yok, vakti çok olanın parası yok bu yüzden de evlenip barklanıp çoluk çocuk yapamıyorlar, yapabilenler de öyle eskisi gibi dört beş çocuk değil çoğu zaman bir iki çocukla yetiniyor.

Sonuç olarak değişen sosyolojiyi anlayıp bu yeni sosyolojik düzene göre gerekli ve doğru önlemler hızla alınmazsa milletimizin de devletimizin de bekası çok ama çok büyük bir tehdit altında demektir.