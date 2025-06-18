Yeni teklif Fatih Altaylı'yı isyan ettirdi: ÖTV zamları bile iktidarın açlığını doyurmuyor

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre akaryakıtla ve hibrit çalışan otomobillerin ÖTV matrahlarında değişikliğe gidiliyor. Gazeteci Fatih Altaylı, bu düzenlemelerin halkın alım gücünü daha da zayıflattığını savundu. Avrupa ile Türkiye arasındaki otomobil fiyat farklarını örnek göstererek, “Bu işler vergiyle olmaz, yapısal reform yapacaksınız” diyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Fatih Altaylı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'da 5.000 euroya aldığın bir otomobili Türkiye'de yaklaşık 35.000 euroya alıyorsun. Avrupa'da 100.000 euroya aldığın bir otomobili Türkiye'de yaklaşık 400.000 euroya alıyorsun. Avrupa'da 250.000 euroya aldığın bir otomobili Türkiye'de 1 milyon euroya alıyorsun. Bu bile iktidarın vergi açlığını doyurmuyor. Şimdi elektrikli araçlar başta olmak üzere ÖTV oranlarını arttırıyorlar. Avrupa'da ve dünyanın medeni ülkelerinde elektrikli araçları desteklemek için elektrikli araç alanlardan bırak vergi almayı üstüne destek veriyorlar. Bizde ise elektrikli araçların KDV'si %60 olduğu halde %80'e çıkartıyor.

BU İŞLER VERGİYLE OLMAZ SİZ YAPISAL REFORM YAPACAKSINIZ

Bu işler vergiyle olmaz siz yapısal reform yapacaksınız önce kendinize çeki düzen vereceksiniz. O bol bulamaç harcamalardan vazgeçeceksiniz, geçilmeyen köprülere kullanılmayan havaalanlarına para yağdırmaktan vazgeçeceksiniz. Otomobile yine zam yine zam ve sorduğun zaman diyorlar ki ‘kardeşim milletin keyfi yerinde baksana otomobil satışı rekor kırıyor.’ Türkiye nüfusunda bir ülkenin bunun iki misli otomobil satması lazım. Dünyanın en pahalı otomobiline binecek kadar zengin mi bu halk? Mercedes'ler satılıyor, BMW'ler satılıyor, Jaguarlar satılıyor kardeşim satılıyor ama 500 tane 1000 tane satılıyor. Peki aşağıdakiler ne olacak? Renault'un fiyatın en basit modelleri bile Avrupa'dan pahalı yazık değil mi bu millete? Ne oldu şeyle övünüyordunuz her vatandaşın evine iki araba koyduk bilmem ne falan filan yok o da yalan yani kişi başı düşen otomobilde de hala Avrupa'nın çok gerisindeyiz. ÖTV'ler AKP geldiğinden beri otomobillerdeki kat kat arttı.