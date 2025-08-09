Yeni televizyon kanalı iddialı kadroyla dönüyor!

Van TV'nin yeniden yayın hayatına geri döneceğini duyurarak, kanalın artık hiçbir şekilde yayınına ara vermeyeceğini söyleyen iş insanı Zahir Kandaşoğlu, Van TV'nin sadece kentle sınırlı kalmayıp Türkiye'nin en kaliteli ve etkili yayın platformlarından biri olma hedefiyle yoluna devam edeceğini belirtti. Van TV'nin yeniden açılışıyla ilgili heyecanını dile getiren Kandaşoğlu, kanalın Van'ın sesini daha güçlü bir şekilde duyuracağını ve ulusal düzeyde de önemli bir konuma erişeceğini söyledi. Ortalama 10 gün içinde 700 metrekare alan içerisinde beş ayrı stüdyoda yayınların başlayacağını ifade eden Kandaşoğlu, "Van TV, 30 yıldır bu kenti sırtlayarak hiçbir çıkar gözetmeden dünyaya tanıtan bir marka olarak yeniden doğacak. Çok büyük iddialarla var olacak. Van halkı bu değişimi net bir şekilde hissedecektir" dedi.

Yeni televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor...

Yayın akışında günde 4 ayrı haber programı, spor programları ve çeşitli konuların ele alınacağı programların yapılacağını belirten Zahir Kandaşoğlu, aynı zamanda farklı illerde de hem program hem de canlı yayınların yapılacağını dile getirdi. Bazı kişilerin iyi niyetlerini, samimiyetlerini hem maddi hem manevi anlamda istismar ettiğine dikkat çeken Kandaşoğlu, "Maalesef bu süreçlerde çok iyi niyetli olduk. Büyük zararlar gördük, kalitesiz kişilere bulaştırıldık. Ne yazık ki durumu fark ettiğimizde artık çok geçti. İyi niyetimiz nedeniyle Van'ın sesi, Van TV gibi projelerimizi defalarca yayından çekmek zorunda kaldık. Bu kararları üzülerek aldık. Ancak şunu çok açık ifade etmek isterim ki: Artık iyi niyet ve güven konularında çok daha dikkatli, çok daha temkinli olacağız. Alacağımız her kararı sorgulayarak, tartışarak ve düşünerek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Van TV'nin açılması yönünde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepler aldıklarını vurgulayan Kandaşoğlu, "Amerika'dan, beni arayıp tebrik ediyorlar. Oradaki dernekler, STK'lar bizi davet ediyorlar. Yine Rusya'dan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, İran'dan izleyicisi olan bir kanal. Onun için Van TV, gerçekten baktığında Ortadoğu'da tam bir marka olmuş. Biz de bunu hissettik. Bu doğrultuda Van TV'yi sil baştan yeniden kuruyoruz. Bundan sonra sorumluluk taşıyan kişilerle yol yürüyeceğiz. Bu duygularla en geç 10 gün içerisinde Van TV, güçlü kadrosuyla ve iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak" diye konuştu.