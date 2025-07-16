Yeni transfer Sabra'dan Göztepe sözleri

Sabra, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbola her çocuk gibi kendisinin de mahalle arasında oynayarak başladığını söyledi.

Kariyeri hakkında bilgiler veren Sabra, ailesinin kendisi için çok önemli olduğunu, anne, babası ve kardeşinin hep yanında olduğunu aktardı.

Göztepe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve sarı-kırmızılı formayı giydiği için onurlu olduğunu ifade eden Sabra, şunları kaydetti:

"GÖZTEPE TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

"Kampımız gerçekten çok yoğun. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsi çok iyi kalpli insanlar ve gerçekten onları seviyorum. Göztepe'nin taraftarı gerçekten büyük bir kitle. Stattaki atmosferi ve tezahüratları videolardan gördüm. Onlarda futbola karşı alışılmışın dışında, olağanüstü bir sevgi var. Ben böyle taraftarları çok seviyorum."