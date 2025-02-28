Yeni transfere eleştiri "Galatasaray'da futbolu unuttu!"

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni transfere eleştiri "Galatasaray'da futbolu unuttu!"

Sarı kırmızılı takıma Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu'nun performansı eleştiri konusu oldu.

Galatasaray'a Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu beklenen performansı henüz veremedi. Süper Lig'de Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor maçlarında ağları havalandıran Kutucu Eyüpspor'da oynadığı futboldan uzak göründü.

"FUTBOLU UNUTTU"

Spor yazarı Bülent Timurlenk Ahmed Kutucu'nun performansını eleştirdi. Timurlenk ''Yetenekleri ve kariyerleriyle Galatasaray'ın kapısından giren birçok futbolcunun yeteri kadar çalışmadığı ortada. Özellikle Ahmed Kutucu'nun Eyüp'ten geldiği günden beri futbolu unutmuş olması dikkat çekici.'' ifadelerini kullandı.

Kutucu Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş ancak kaybettiği bir topla Galatasaray'ın kontratakta yakalanmasına sebep olmuştu. Taraftarlarda oyuncunun henüz Galatasaray seviyesinde futbol oynamadığı görüşünde.

ahmed-kutucu-yeni-takimi-galatasaray-ile-ilk-antrenmanina-cikti-mbfk.webp

Son Haberler
Urla'nın meşhur sakız enginarına 'don' darbesi!
Meşhur sakız enginarına 'don' darbesi!
Huzur dolu yaşam: Sessiz şehirlerin yükselişi
Huzur dolu yaşam: Sessiz şehirlerin yükselişi
Annesi oğluna "Üzülme oğlum seneye şampiyonuz" dedi ama...
Annesi oğluna "Üzülme oğlum seneye şampiyonuz" dedi ama...
Hong Kong Borsası çakıldı
Hong Kong Borsası çakıldı
Tefecilere yönelik operasyonda 5 tutuklama
Tefecilere yönelik operasyonda 5 tutuklama