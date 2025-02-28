Yeni transfere eleştiri "Galatasaray'da futbolu unuttu!"

Galatasaray'a Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu beklenen performansı henüz veremedi. Süper Lig'de Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor maçlarında ağları havalandıran Kutucu Eyüpspor'da oynadığı futboldan uzak göründü.

"FUTBOLU UNUTTU"

Spor yazarı Bülent Timurlenk Ahmed Kutucu'nun performansını eleştirdi. Timurlenk ''Yetenekleri ve kariyerleriyle Galatasaray'ın kapısından giren birçok futbolcunun yeteri kadar çalışmadığı ortada. Özellikle Ahmed Kutucu'nun Eyüp'ten geldiği günden beri futbolu unutmuş olması dikkat çekici.'' ifadelerini kullandı.

Kutucu Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş ancak kaybettiği bir topla Galatasaray'ın kontratakta yakalanmasına sebep olmuştu. Taraftarlarda oyuncunun henüz Galatasaray seviyesinde futbol oynamadığı görüşünde.