Yeni transferini duyuran Köln Ahmetcan Kaplan defterini resmen kapattı

Kaynak: AA
Yeni transferini duyuran Köln Ahmetcan Kaplan defterini resmen kapattı

Ahmetcan Kaplan'ın bonservisi konusunda Ajax ile anlaşma sağlayamayan Köln, Hollandalı stoper Rav van den Berg'i kadrosuna kattı.

Almanya ekibi Köln, İngiltere'nin Middlesbrough takımından Hollandalı futbolcu Rav van den Berg'i transfer etti.

Köln Kulübünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcu Van den Berg ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Almanya basınında, bonservis bedelinin bonuslar dahil edildiğinde 10 milyon avroya ulaşacağı öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Zwolle takımında başlayan 21 yaşındaki stoper, 2023'te Middlesbrough'ya transfer oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Rav van den Berg, Middlesbrough'da 66 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Bu sezon tekrar Bundesliga'ya yükselen Köln, Van den Berg'in yanı sıra milli futbolcu Cenk Özkacar, Tom Krauss, Marius Bülter, Sebastian Sebulonsen, Ragnar Ache, Ron-Robert Zieler ve Isak Johannesson gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

Son Haberler
Hayaller Japonya gerçekler Büyükçekmece!
Hayaller Japonya gerçekler Büyükçekmece!
İtalya’da bir ilk! Serie A ilk kez Çizme’yi aşıyor
İtalya’da bir ilk! Serie A ilk kez Çizme’yi aşıyor
AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...
AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...
Avrupa'nın yükselen takımı Fenerbahçe!
Avrupa'nın yükselen takımı Fenerbahçe!
Fenerbahçe -Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret! Mahkemelik oldu
Fenerbahçe -Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret! Mahkemelik oldu