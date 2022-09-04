Yeni transferler sahne aldı, Fenerbahçe 3 puana rahat uzandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertli ekip, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan yeni transferlerden Joao Pedro'nun 37. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, bir diğer yeni transfer Joshua King ile 50. dakikada farkı 2'ye çekardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 10 çıkarırken Yukatel Kayserispor ise 6 puanda kaldı.