Yeni TV kanalı yayın hayatına başlıyor! Yönetim Kurulu Başkanı MHP milletvekili...

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Yeni TV kanalı yayın hayatına başlıyor! Yönetim Kurulu Başkanı MHP milletvekili...

İlk kez 2019-2020 yılları arasında yayın yapan TYT Türk TV geri dönüyor. Kanalın, yönetim kurulu başkanı ise üç dönemdir MHP'de milletvekilliği yapan Arzu Erdem oldu.

2019-2020 yılları arasında yayın yapan TYT Türk TV, medya sektörüne geri dönüyor.

'Türkiye'nin Yeni Televizyonu' sloganının baş harflerini (TYT) alan kanalın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda üç dönem MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem oturuyor.

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İLK ZİYARETİ İSTANBUL VALİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aynı zamanda Ulusal Yardım Eğitim Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüten Erdem, kanalın ilk duyurusunu geçen yılın son günlerinde İstanbul Valisi Davut Gül’ün ziyaretiyle yaptı.

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YAYIN POLİTİKASI NASIL OLACAK?

Erdem, ziyaretle ilgili paylaşımında yayın politikasının ipuçlarını da verdi. Erdem, "TYT Türk, özlediğimiz gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve filmlerle milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmeyi hedefleyen içeriklere ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışındaki haberleri tarafsız, doğru ve ilkeli bir habercilik anlayışıyla aktaran; Türk milletimizin milli ve manevi değerlerine yakışır şekilde temsil edildiği bir medya anlayışıyla, çok yakında ekranlarda sizlerle buluşacağız” dedi.

YENİBOSNA’DAN YAYIN YAPACAK

Erdem, kanalın çalışanlarıyla ilk toplantısını ise kanalın Yenibosna'daki binasında 29 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Kanalda yer alacak programların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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