Yeni uygulama devrede! Marketlerde fiyat takibi zorlaşacak

Ekonomideki dalgalanma bir çok sektörde ürünlerin etiketlerini de yansıyor bu kapsamda bazı zincir marketlerde yeni bir uygulama devreye girdi. Sıklıkla değişen fiyat etiketlerine yönelik bazı marketlerde elektronik etiket sistemine geçiş yapıldı.

Hayat pahalılığına ve fiyatların sürekli değişiklik göstermesi ise vatandaşın tepkisi sürüyor. Zincir marketlere yeni gelen bu sistemle birlikte ürün fiyatları raflarda dijital ekranlar üzerinden gösterilecek.

Yeni gelen bu sistemle birlikte merkezden yapılan güncellemelerle fiyatlar anlık olarak değiştirilebiliyor Söz konusu uygulamayla birlikte ürünlerin fiyatları gün içerisinde, arz talep durumu, stok seviyesi ya da genel maliyet değişimlerine göre market yönetimi tarafından uzaktan güncellenebiliyor.