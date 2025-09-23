Yeni ve sinsi salgın tehdidi! Uzmanlar uyardı

Cornell Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Michael Schmidt, bu durumu "görünmez bir salgın" olarak nitelendirerek hijyen bilincinin erozyonuna dikkat çekerek, "Sürekli dezenfektan kullanımı ve ellerimizi yıkamayı ihmal etmemiz, zararlı mikroorganizmalar için adeta bir üreme alanı oluşturuyor" dedi.

BULAŞICI HASTALIKLARDA ARTIŞ VE BİLİMSEL BULGULAR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verileri, özellikle solunum yolu enfeksiyonları ve mide-bağırsak rahatsızlıklarının son beş yılda belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu artışın ardında yatan nedenler arasında, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi kalabalık ortamlardaki yetersiz hijyen koşulları gösterildi.

Uzmanlar, "Bilinçsiz antibiyotik kullanımıyla birleşen hijyen eksikliği, çoklu ilaca dirençli (multidrug resistant) bakterilerin yayılmasına yol açıyor. Bu durum, gelecekte bizi çok daha zor tedavi edilebilir hastalıklarla karşı karşıya bırakabilir" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan son raporlar da bu endişeleri destekledi.

Rapora göre, basit el yıkama alışkanlığının yaygınlaşması, her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 50 oranında azalmasını sağlayabilir.

UZMANLAR TEHLİKENİN KISIR DÖNGÜSÜNE İŞARET EDİYOR

Cornell Üniversitesi'nden Dr. Schmidt, "İnsanlar artık sabun ve su yerine, hızlı çözümler olan el dezenfektanlarına yöneliyor. Ancak bu, mikropların adapte olmasına ve daha dirençli hale gelmesine neden oluyor. Bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Ne kadar çok dezenfektan kullanırsak, o kadar dirençli mikroplarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlar, "Salgın tehdidini bertaraf etmek için sadece bireysel önlemler yetmez. Toplu yaşam alanlarında, okullarda ve iş yerlerinde hijyen standartlarının yükseltilmesi ve bu konuda farkındalık eğitimlerinin artırılması gerekiyor" dedi.