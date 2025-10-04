Yeni vergi kararı ikinci eli de etkileyecek! Araç alacaklar dikkat



Sıfır araç almayı düşünen vatadaşlar, otomotiv piyasasında yaşanan fiyat etiketlerindeki yükseliş dolasıyla ikinci el araçlara yönelmeyi tercih ediyor. Ancak otomotivde ikinci ele yönelen vatandaşlarında bütçesini etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hibrit araçlarda gümrük vergisine ek olarak %30 veya minimum 7.000 ABD Doları, sadece elektrik motorundan tahrikli binek otomobillerde %30 veya minimum 8.500 ABD Doları ve diğer ithal binek araçlarda %25 veya minimum 6.000 ABD Doları ek mali yükümlülük uygulanacak.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan “İthal araçlara getirilen ek gümrük vergisi, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamının dışında kalan ülkelerden gelen araçların fiyatlarını etkileyecektir. Çin, Japonya, ABD, Meksika, Güney Afrika gibi ülkeler arasında STA bulunmuyor. ABD ve Çin’den gelen araçlarda STA anlaşması bulunmasa dahi ek vergilerin kalkması nedeniyle fiyatların daha uygun olmasını ve ithalatın artmasını bekliyoruz, dolayısıyla bu araçların sıfır satışları artabilir. Ancak Çin’den ithal edilen araçlarda elektrikli araçlara dair tebliğin yürürlükte kalmaya devam etmesi, elektrikli araç ithalatını zorlaştırabilir. Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan gelecek araçlarda ise fiyat artışı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ülkelere ait modellerde ikinci el rağbet görebilir. Yerli ve vergi avantajına sahip araçların ise hem sıfırda hem ikinci elde daha cazip hale gelmesi muhtemel. Böylece yerli markalara da ilgi artabilir. Öte yandan, Bazı markalar da bu durumu düşünerek Türkiye’ye doğrudan ithalat gerçekleştirmektense, Türkiye’de üretim tesisleri kurmayı değerlendirebilir” dedi.

