Yeni vergi yağmuru! Motosiklet, kol saati, drone…

Açlık sınırı altında maaş alan pek çok vatandaş, maaş zammını beklerken, hükümetten ÖTV sürprizi geldi. Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. Teklifte, motosiklete MTV, saat ve drone için ÖTV ayarı geliyor.

12 bin 500 TL’lik emekli maaşı ve 17 bin 2 TL’lik asgari ücretin olduğu ortamda 20 bin TL’ye gelen açlık sınırı karşısında geçinmek güç duruma geldi. Pek çok emekli ve asgari ücretli çalışan maaş zammını beklerken hükümetten MTV ve ÖTV sürprizi geldi. Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda madde bulunuyor.

MOTOSİKLET, KOL SAATİ VE DRONE AYARI

Kanun teklifinin 3’üncü maddesinde yer alan motor silindir hacmi 100 cm3 altında olan motosikletlerde, motor gücü 6 kW ve altı olan motosikletler de MTV kapsamına girecek. Bir de askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV alanına girecek. Ayrıca Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacağı listede yer alıyor.

Diğer önemli maddeler ise şu şekilde;

Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL,

İkinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınması bekleniyor.

GÜLER: SAVUNMA SANAYİ FONUNDA KULLANILACAK

Düzenlemeye dair bilgileri aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çekerken, bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi olmadığını söyledi. Güler, Türkiye’nin uyguladığı savunma sanayi projelerini açıkladı. Projelerin, modern bir savunma sanayinin geliştirilmesi TSK’nın modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan yapılan harcamalarla karşılandığını Güler, söyledi. Güler, yasal düzenlemenin ihtiyaç duyulan ilave kaynağın karşılanması amacıyla yapıldığını açıkladı.

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