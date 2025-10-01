Yeni yasama dönemi başlıyor: Erdoğan Meclis'te konuşacak

TBMM, 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan açış konuşmasını yapacak. CHP, TİP ve EMEP oturuma katılmayacağını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı bugün başlıyor.

Genel Kurul'daki özel oturum, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yönetilecek. Oturum saat 14.00'te başlayacak.

ERDOĞAN'DAN AÇIŞ KONUŞMASI

Öte yandan açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Erdoğan'ın konuşmasında Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç politikaya hem de dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Oturumu kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, askeri yetkililer, büyükelçiler ve basın mensupları kendilerine ayrılan localardan takip edecek.

Açılış kapsamında ayrıca, Kurtulmuş’un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenecek.

BAZI PARTİLERDEN KATILMAMA KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, son dönemde belediye başkanları ve parti teşkilatlarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek özel oturuma katılmama kararı aldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de oturuma katılmayacaklarını açıkladı.

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a olay sözler: Partim darbe dönemlerini aratmayacak bir saldırı altındaÖzgür Özel'den Bülent Arınç'a olay sözler: Partim darbe dönemlerini aratmayacak bir saldırı altında

