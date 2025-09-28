Yeni yasama yılı başlıyor: Umut hakkı ve infaz düzenlemesi Meclis'e gelebilir

TBMM’nin yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul’da yapılacak özel oturumla başlayacak.

CHP’nin katılmama kararı aldığı özel oturumda gözler, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

EVE DÖNÜŞ YASASI, UMUT HAKKI VE İNFAZ DÜZENLEMELERİ

Öte yandan yeni yasama yılında Meclis gündemine "eve dönüş" yasası, umut hakkı ve infaz düzenlemelerinin gelmesi bekleniyor.

MHP Geneş Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir yıl önce TBMM'de yaptığı konuşma ile başlayan ve adına "Terörsüz Türkiye" koyulan yeni çözüm süreci kapsamında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Yeni yasama ylında, komiyonun da çalışmalarının çıktısı olan sürece ilişkin bazı yasaların Meclis'e gelmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ SUNULACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre, TBMM’ye bu dönemde 11. Yargı Paketi sunulacak. Paket kapsamında, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, internet dolandırıcılığı ve sanal bahis suçları ile trafikteki ihlallere yönelik düzenlemeler yer alacak.

Boşanma davalarında ise tarafların süreçlerini daha kısa ve barışçıl şekilde tamamlamasını sağlayacak “aile arabuluculuğu” sistemi getirilmesi planlanıyor. Maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ayrılmasıyla uzun süren boşanma süreçlerinin yıpratıcı etkisinin azaltılması hedefleniyor.

