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Demet Şener kendi doğum gününü dikkat çeken satırlarla kutladı

Bir süredir Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener, 46 yaşına sevgilisiyle birlikte Venedik'te girdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 01:21
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Yeni yaşına sevgilisiyle Venedikte giren Demet Şenerden doğum günü mesajı

Demet Şener kendi doğum gününü dikkat çeken satırlarla kutladı
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Sevgilisinin erken doğum günü sürpriziyle mutlu olan Demet Şener, sosyal medya hesabından Venedik seyahatine dair paylaşımlar yaptı.

Özel hayatında mutlu bir ilişki sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteren Şener, yeni yaşına dair yazdığı satırlarda yine mutluluğuna dair vurguda bulundu.

Venedik'te çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener, 46 yaşına girmesini şu satırlarla kutladı:

"Şükrederek uyandım her sabah olduğu gibi bu sabah da sahip olduğum her şeyin kıymetini bilerek giriyorum yeni yaşıma. 

Çok şanslıyım, hayat bana güzellikler getirmeye devam etsin. 

Sağlık,huzur,mutluluk…daha ne isterim ki! E iyi ki doğmuşum o zaman"

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