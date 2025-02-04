Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro İcardi, gerek futbol hayatı gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Uzun süre Wanda Nara ile boşanmasıyla gündemde olan İcardi bu kez yeni sevgilisiyle dillerde. İkilinin sosyal medyada düşman çatlatan pozları çok konuşuldu.

Galatasaray’ın efsane golcüsü Mauro İcardi, sakatlanmasının ardından ülkesine gidip ameliyat olmuştu. Bir süre tedavisini olduktan sonra İstanbul’a geri döndü. Fakat yalnız gelmedi yanında sevgilisi China Suarez’i de getirdi.

gs3.jpg

China Suarez Türkiye’den yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

kum.jpg

Hafta sonu İstanbul’u keşfe çıktı. Tarihi mekanları dolaşıp kumpir, kahve, cami ve köpek fotoğraflarıyla hikayeler attı.

gs4.jpg

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİR ARADA

Mauro İcardi, yeni yengeyi takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Fotoğrafta bulunan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile bir araya geldiler.

mauro.jpg

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

China Suarez, sevgilisi Mauro İcardi’nin gol sevincini taklit etti. Taklit ettiği pozunu sosyal medyadan paylaşmayı da eksik etmedi.

gs1.jpg

Her adımı olay olan futbolcunun ilerideki günlerde yapacağı hareketleri de merak konusu oldu.

askin.jpg

Mauro İcardi'nin hikayesi alıntıyarak kendi hikayesine Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı atması da dikkatlerden kaçmadı.

gs2.jpg

gs5.jpg

Son Haberler
Curry, Doncic’in Lakers’a gidişine şoke oldu
Curry, Doncic’in Lakers’a gidişine şoke oldu
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi