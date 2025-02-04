Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı

Galatasaray’ın efsane golcüsü Mauro İcardi, sakatlanmasının ardından ülkesine gidip ameliyat olmuştu. Bir süre tedavisini olduktan sonra İstanbul’a geri döndü. Fakat yalnız gelmedi yanında sevgilisi China Suarez’i de getirdi.

China Suarez Türkiye’den yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Hafta sonu İstanbul’u keşfe çıktı. Tarihi mekanları dolaşıp kumpir, kahve, cami ve köpek fotoğraflarıyla hikayeler attı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİR ARADA

Mauro İcardi, yeni yengeyi takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Fotoğrafta bulunan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile bir araya geldiler.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

China Suarez, sevgilisi Mauro İcardi’nin gol sevincini taklit etti. Taklit ettiği pozunu sosyal medyadan paylaşmayı da eksik etmedi.

Her adımı olay olan futbolcunun ilerideki günlerde yapacağı hareketleri de merak konusu oldu.

Mauro İcardi'nin hikayesi alıntıyarak kendi hikayesine Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı atması da dikkatlerden kaçmadı.