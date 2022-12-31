Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov

(DHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride ‘Mutlu Yıllar, Hoş geldin 2023’ yazısı yer aldı.
Video mapping gösterisinin sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Video mapping gösterisi belirli aralıklarla tekrar Galata Kulesi’ne yansıtılacak.
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