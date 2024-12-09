Yeni yıl yaklaşıyor... İşte yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler

1. Batum, Gürcistan

Tarih: 25 Aralık – 7 Ocak

Özellikleri: Batum’un büyüleyici sahilinde Noel pazarlarını dolaşırken hem Karadeniz’in güzelliğini hem de Gürcistan’ın geleneksel yılbaşı lezzetlerini tadabilirsiniz.

2. Tiflis, Gürcistan

Tarih: 22 Aralık – 14 Ocak

Özellikleri: Tiflis’in tarihi sokakları, yeni yıl süslemeleriyle göz kamaştırıyor. Narikala Kalesi’nin eteklerinde dolaşabilir, Gürcü mutfağından yılbaşı tatlarına göz atabilirsiniz.

3. Novi Sad, Sırbistan

Tarih: 25 Kasım – 26 Aralık

Özellikleri: Sırbistan’ın zarif şehirlerinden Novi Sad, her sene muhteşem Noel pazarlarına ev sahipliği yapıyor. Tarihi Petrovaradin Kalesi’ne yakın bölgede yer alan pazar, her yıl kendine özgü tasarımlar, lezzetler ve geleneksel dekorasyonlarla ziyaretçilerini karşılıyor.

4. Belgrad, Sırbistan

Tarih: 6 Aralık – 8 Ocak

Özellikleri: Başkent Belgrad, yeni yıl dönemi boyunca tam anlamıyla bir kış masalına dönüşüyor. Sava Nehri kıyısındaki ışıklandırmalar, birbirinden güzel hediyelik eşyalar ve sıcacık lezzetlerle dolu Belgrad Noel pazarı, bu kış kaçırılmayacak bir seçenek!

5. Kotor ve Podgorica, Karadağ

Tarih: 1 Aralık – 6 Ocak

Özellikleri: Adriyatik kıyısında yer alan Kotor, tarihi surları ve taş sokaklarıyla Noel ruhunu tam anlamıyla yaşatıyor. Aynı zamanda başkent Podgorica’daki pazar da yeni yıl için renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

6. Tiran, Arnavutluk

Tarih: 29 Kasım – 31 Aralık

Özellikleri: Tiran Noel pazarı, Arnavutluk’un modern yüzünü Noel gelenekleriyle birleştiriyor. Skanderbeg Meydanı’ndaki süslemeler ve yeni yıl konserleriyle bu pazar, eğlenceli ve renkli bir atmosfer vadediyor.

7. Bakü, Azerbaycan

Tarih: 1 Aralık – 15 Ocak

Özellikleri: Bakü’nün modern mimarisiyle uyum içinde olan Noel pazarı, Hazar Denizi’nin kıyısında, yerel kültür ve Avrupa tarzının birleşimiyle misafirlerini büyülüyor. Bu pazar, uzun süre açık kalmasıyla da dikkat çekiyor.

8. Üsküp, Makedonya

Tarih: 24 Aralık – 31 Aralık

Özellikleri: Makedonya’nın başkenti Üsküp, yeni yıl dönemi boyunca Noel pazarları ve yılbaşı etkinlikleriyle dolup taşıyor. Üsküp Kalesi’nin eteklerinde dolaşabilir ve kentin tarihi atmosferinde Noel’i kutlayabilirsiniz.

9. Priştine, Kosova

Tarih: 7 Aralık – 30 Aralık

Özellikleri: Kosova’nın başkenti Priştine, her yıl düzenlediği küçük ama samimi Noel pazarıyla dikkat çekiyor. Şehir merkezindeki bu pazar, yılbaşı ruhunu yaşamak isteyenler için keyifli bir durak.

10. Saraybosna, Bosna-Hersek

Tarih: 13 Aralık – 6 Ocak

Özellikleri: Saraybosna’nın ünlü Başçarşı bölgesinde kurulan Noel pazarı, Avrupa’nın en sıcak atmosfere sahip pazarlarından biri olarak biliniyor. Bosna’nın geleneksel tatlarıyla tanışabileceğiniz bu pazar, Balkanların Noel ruhunu hissetmek için mükemmel bir tercih.