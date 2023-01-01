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Gelmez olaydın yeni yıl. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi

Yeni yıl zam yağmurlarını da beraberinde getirdi. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:53
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Yeni yıl zam yağmurlarını da beraberinde getirdi. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi

Gelmez olaydın yeni yıl. Araç muayene ücretlerine dev zam geldi
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Yeni yıla girilmesiyle birlikte zam haberleri yağmur gibi yağdı. Bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Muayene ücretleri, 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.

Tele1'in aktardığına göre, AKP’nin sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlara gelen zamların yanı sıra, hemen hemen her sektörde ürün ve hizmetlere peş peşe zamlar yapılmaya devam ediyor.

2023 yılına girilmesiyle birlikte bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Yeni yılda araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı.

Buna göre, araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 lira ücret ödeyecek.

2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu. Böylece otomobil muayene ücretleri yüzde 122 oranında artmış oldu.

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Sedat
1.01.2023 22:09
%85 enflasyon varsa neden %122 zam yapılıyor? ülkeyi yönetenler uyuyor mu?  
 
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