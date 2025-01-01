Yeni yıla kavga ederek girdiler

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Yılbaşı kutlamaları sırasında 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. İki grubun arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesi ile son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; iki grup arasında çıkan kavga ve çevredeki vatandaşların kavga edenleri ayırması yer alıyor.