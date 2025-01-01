Yeni yıla kavga ederek girdiler

Kaynak: İHA

Konya'da yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Yılbaşı kutlamaları sırasında 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. İki grubun arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesi ile son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde; iki grup arasında çıkan kavga ve çevredeki vatandaşların kavga edenleri ayırması yer alıyor.

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