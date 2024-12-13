Yeni yılda hediye vermenin insan sağlığına etkisi var mı? İşin uzmanları anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!

Yeni yıl döneminde hediye verme alışkanlığı, sadece sosyal bağları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerinde de olumlu etkileri oluşturabileceği bildirildi.

Uzmanlar, hediye vermenin mutluluk hormonu salgısını artırarak stresi azaltabileceğini ve genel refahı destekleyebileceğini belirtti.

Araştırmalar, hediye verme davranışının beynin dopamin, serotonin ve oksitosin gibi mutluluk ve bağlanma hormonlarını salgıladığını ortaya koyuyor. Bu hormonlar, bireyde rahatlama hissi yaratarak stres ve kaygıyı azaltıyor.

California Üniversitesi’nden Dr. Elizabeth Dunn, hediye vermenin sadece alan kişide değil, veren kişide de benzer düzeyde mutluluk ve tatmin sağladığını ifade ediyor.

Yeni yılda hediyeleşme, bireyler arasındaki sosyal bağları pekiştirmek için güçlü bir araç.

Psikolog Martin Seligman’ın pozitif psikoloji üzerine yaptığı çalışmalara göre, başkalarına karşı cömert davranışlarda bulunmak, kişilerarası ilişkileri güçlendirerek bireyin duygusal sağlığını destekliyor. Ayrıca, bu tür sosyal bağların güçlenmesi, yalnızlık hissini azaltarak depresyon riskini düşürüyor.

Mutluluk hormonu artışı, bireylerin bağışıklık sistemini güçlendirme potansiyeline sahiptir.

Harvard Sağlık Yayınları’nda yayımlanan bir makale, olumlu sosyal etkileşimlerin stres hormonlarını (kortizol) düşürdüğünü ve bunun da kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Ayrıca, hediye verme sürecinin planlanması ve uygulanması, bireyde bir amaç hissi oluşturarak beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebiliyor.

Uzmanlar, hediye seçiminin bireyin çevresel ve etik değerlerine uygun olduğunda daha fazla tatmin sağladığını vurguluyor. Örneğin, el yapımı veya yerel üretim destekleyen hediyeler, çevreye daha az zarar verirken, toplumsal fayda sağlama hissiyle duygusal tatmini artırabiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Sungur (Psikiyatrist): "Yeni yılda hediye seçerken karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız, ilişkinizi güçlendirecek ve kendinizi daha değerli hissetmenizi sağlayacaktır."

Dr. Susan Albers (Klinik Psikolog): "Hediye verme sürecini stresli hale getirmemek için basit ve anlamlı hediyeler tercih edin. Anlam yükü fazla olan küçük hediyeler bile duygusal bağlarınızı güçlendirebilir."

Yeni yılda hediye vermek, bireylerin hem duygusal hem de fiziksel sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturuyor. Ancak bu sürecin bilinçli bir şekilde, karşılıklı mutluluk odaklı yürütülmesi, bu etkilerin kalıcı olmasını sağlayabilir.