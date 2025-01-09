Yeni yılda yeni orkestra: Beta Enerji Filarmoni Orkestrası kuruldu

Adana merkezli Beta Enerji, “Beta Enerji Filarmoni Orkestrası”nı kurdu. Gençleri ve deneyimli sanatçıları aynı çatı altında buluşturan, 75 müzisyeni bir araya getiren orkestra, Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu adına kurulan Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı çatısı altında hayata geçirildi. 13 Ocak’ta lansman konserinde izleyici karşısına çıkacak orkestra, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ana Salonu'nda verecek. Dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen’in yöneteceği BEFO, uluslararası birçok piyano yarışmasında ödüller kazanan piyanist Can Çakmur’a eşlik edecek.

"ENERJİMİZİ MÜZİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Adana merkezli Beta Enerji’nin “Enerjimizi müziğe dönüştürüyoruz” sloganıyla oluşturduğu BEFO, özel bir şirketin çatısı altında kurulan bir filarmoni orkestrası olma özelliği taşıyor. Oluşum, başkent ve ülke genelinde sanata önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Beta Enerji’nin kurucusu Sabit Dağsuyu adına kurulan Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı ile orkestranın iş birliği, sanat alanında eğitim almak isteyen ve maddi desteğe ihtiyaç duyan genç yeteneklere burs olanakları sağlamayı ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Vakıf ve Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitime, sanata, sanatçılara ve özellikle gençlere yatırımı, ülkemiz adına bir görev ve sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu alana yatırımlarımızı, ülkemiz sanat ortamı ve gençlerimiz açısından, enerji yatırımlarımız kadar önemsiyoruz” dedi.

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası’nın sanat danışmanları Yusuf Çelik ve Yusuf Yalçın da bu orkestranın ülkenin kültür ve sanatı için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayarak, BEFO’nun başkent ve ülke sanat yaşamına önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

"TÜRKİYE’NİN SANAT MİRASINA DEĞER KATACAK BİR ADIM"

Beta Enerji Genel Müdürü ve şirketin yönetim kurulu üyesi Ahmet Ünal da orkestranın deneyimli sanat danışmanları Yusuf Çelik ve Yusuf Yalçın liderliğinde, hem genç sanatçılara hem de yükseköğrenimine devam eden müzisyenlere geniş bir platform sunacağının altını çizdi. Orkestranın repertuvarında, Türk bestecilerin eserlerine ve Türk solistlerle gerçekleştirilecek performanslara önemli bir yer ayrılacağını vurgulayan Ünal, “Böylece hem ulusal hem de uluslararası alanda ses getirecek bir sanat oluşumu hedefleniyor” dedi.

ÜNAL ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Beta Enerji Filarmoni Orkestrası’nın en dikkati çekici yönlerinden biri, sanatın eğitimle buluştuğu bu projede burs desteğiyle genç sanatçıların keşfedilmesine katkı sağlanacak olması... Orkestramız, yetenekli gençlere sahneye çıkma imkânı da sunarak Türk sanat dünyasının geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyor. BEFO, yeni sezon konserleri ve etkinlikleriyle ülkemiz sanatseverlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı planlıyor. Bu oluşumu, Türkiye’mizin kültürel kimliğine ve ülkemizin sanat mirasına değer katacak bir adım olarak görüyoruz. Sanata ve eğitime verdiği destekle bilinen Beta Enerji’nin bu büyük girişiminin, ülkemiz sanatı adına da yeni ve büyük bir adım olacağına inanıyoruz."