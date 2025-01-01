Yeni yılın ilk dakikasında benzin, mazot ve LPG'ye zam. İyi seneler Türkiye

2025 yılının ilk gününde, akaryakıt fiyatlarına büyük bir artış geldi. Benzin ve motorin litre fiyatları 45 liraya yaklaşırken, LPG de 26 lirayı aştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. ÖTV'nin 3 Ocak'ta yüzde 8 artırılması beklenirken, 1 Ocak itibarıyla yüzde 6 artırıldı.

ÖTV artışına eklenen KDV ile birlikte benzin fiyatına 82 kuruş, motorine 76 kuruş, LPG'ye ise 37 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, enflasyon üzerinde de büyük bir etki yaratacak. Uzmanlar, bu durumun diğer sektörlere de yansıyacağını ve genel maliyetlerin artacağını belirtiyor.

Benzin fiyatı 82 kuruş zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 04 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 88 kuruşa, Ankara'da 44 lira 44 kuruşa, İzmir'de 44 lira 89 kuruşa satılmaya başlandı.

76 kuruş zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 76 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 66 kuruşa, Ankara'da 45 lira 31 kuruşa, İzmir'de 45 lira 80 kuruşa depolara dolduruluyor.

LPG fiyatı da 37 kuruş zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 25 lira 87 kuruşa, Ankara'da 26 lira 42 kuruşa, İzmir'de 26 lira 32 kuruşa satılmaya başlandı.

Zamlara isyan eden bir emekli "Tahminlerimizde haklı çıktık. Zam bombardımanı yeni yılın ilk günü iyi seneler deyip birbirimize sarılmamızı bitirmeden geldi. Benzin, motorin ve LPG zamlandı. Asgari ücret zammı ceplere girmeden erimeye başladı. Yazıklar olsun" dedi.

Bir emekli ise "Bu ne ya. Saat 00.01'de yeni yılın ilk zammı akaryakıta geldi. Bu ülkeyi inanın ben de bu şekilde yönetirim. Hiç yatırım yapma. Tütüne, alkollü içeceklere, akaryakıta zammı yap. Yükü vatandaşa bindir. Devletin harcamalarını bu şekilde karşıla. Ne güzel iş valla" dedi.

Henüz emekliye yapılacak zam oranı belli olmadan yapılan zam yapmanın vicdansızlık olduğunu söyleyen aynı emekli "Yandaş medya emeklilere seyyanen zam da yapıyor. Kalem ellerinde istedikleri gibi bize umut satıyorlar. Emekliye zam yapılmaz. Sadece enflasyon farkını verirler. O da yüzde 17 civarında olur. Gerisi hikaye" dedi.