Yeni yılın ilk kira artış oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Ocak ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan Aralık enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 58,51 oldu.

Geçen ay söz konusu oran 60,45 olarak kaydedilmişti.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itiberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.

Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.