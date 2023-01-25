Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınacak.

Beştepe'deki MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE TOPLANTININ EN ÖNEMLİ KONUSU

Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Teröristler tarafından geçen hafta, Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırı sonrasında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.