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Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. MGK toplantısının gündemi yoğun...

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:18
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Yeni yılın ilk MGK toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Yılın ilk MGK toplantısı başladı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınacak.

Beştepe'deki  MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE TOPLANTININ EN ÖNEMLİ KONUSU

Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Teröristler tarafından geçen hafta, Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırı sonrasında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

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