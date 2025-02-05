Yeni Yol Partisi Grubundan, TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Depreme Hazırlık ve Kontrol Komisyonun kurulması önerisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avşar, 6 Şubat depremlerine ilişkin TBMM'ye sunduğu grup önerisini değerlendirdi.

Deprem öncesi hazırlıkların ihmal edildiğini, deprem anında koordinasyonsuzluklar yaşandığını, afete karşı dirençli olunamadığını, kader perdesine gizlenerek risklerin azalmayacağını savunan Avşar, tüm siyasi partilerin katılımıyla, ortak akıl ve bilimin ışığında Depreme Hazırlık ve Kontrol Komisyonun kurulması gerektiğini kaydetti.

Komisyon ile bir daha bu afetlere maruz kalınmaması için ihmal ve eksikliklerin tespit edilerek, somut bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini aktaran Avşar, "Depremin ikinci yılını geride bıraktığımız resmi açıklamalara göre 53 bin 557 vatandaşımızı yitirdiğimiz ve 104 milyar dolar zarara yola açan 6 Şubat 2023 depremlerini üzüntüyle acıyla yad ediyoruz" ifadesini kullandı.

Avşar, 1999 depreminin üzerinden geçen süreçte afete hazırlık konusunda "bir arpa boyu yol alınamadığını" belirterek, depremlerden ders çıkarılmasını, İstanbul ve Marmara bölgesinin depreme hazırlanmasını istedi. İstanbul Bağcılar'da sıkışık konutların yer aldığı fotoğrafı gösteren Avşar, "İnsanlar herkesin bildiği bilgileri dinlemek, duymak istemiyor ne yapacaksınız, bu mahallere nasıl ulaşacaksınız" dedi.

TBMM'de geçen yıl da acilen Depreme Hazırlık Denetim ve Kontrol Komisyonu kurulması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Avşar, hala aynı noktada olunduğunu belirtti. Cem Avşar, "Depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı acıların, olası bir Marmara depremi başta olmak üzere ülkemizde bir daha yaşanmaması için, tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, ortak bir akıl ve iradeyle hareket etmesi gerekmektedir. Bu önergeyle, 6 Şubat depremlerinde yaşanan ihmallerin tüm yönleriyle araştırılması, ihmallerin sorumlularının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Bu komisyon, deprem öncesi ve sonrası yaşananları detaylı bir şekilde inceleyerek ihmalleri, eksiklikleri tespit edecek ve geleceğe yönelik somut önerilerde bulunacaktır" değerlendirmesini yaptı.