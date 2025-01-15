Yeni Yol Partisi ilk grup toplantısını yapıyor

Saadet, Gelecek ve DEVA partileri, çatı parti görüşmelerinde geçtiğimiz günlerde noktalanmıştı. Yapılan görüşmede, Çatı partinin ismi “Yeni Yol” olmuştı.

Yeni Yol Partisi, ilk grup toplantısını gerçekleştiriyor.Mahmut Arıkan kürsüde ilk konuşmasını yaptı. İkinci olarak kürsüye Ali Babacan çıktı.

Arıkan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Bağıranlardan çok yorulduk. 85 milyon insan huzurlu bir nefes almak istiyor. İnşallah çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdüreceğiz. Tekraren Milletimize yeni grubumuz hayırlı olsun.

Ülkemizde yine aynı gündemleri görüyoruz. Seçilmesine izin verip milli iradeyi yok sayarak kayyum atamak kimseye bir şey kazandırmayacak. İktidar maalesef bugüne kadar olduğu gibi bugün de belediyeleri ya baskıyla ya kayyımla geri alıyor. Beşiktaş Belediye Başkanının başına gelenler Yunus Emre Enstitüsünü soyanların başına gelmedi. Hukuk hiç kimse için araç olamaz. Seçileni itibarsızlaştırmayla ülke yönetilemez.

"BİRKAÇ GÜNDÜR AİLE DİYE NUTUKLAR DİNLİYORUZ"

Ekonomiden en çok etkilenen kurum aile kurumu. Birkaç gündür aile diye nutuklar dinliyoruz ama bu müjdeler aslında tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. İtibarsızlaştırmaya çalışan aile kurumu tüm dünyada tehdit altında. Boşanan sayısı her gün artırıyor, evlenen sayısı her gün azalıyor. İktidarın görmezden gediği bu sorun nüfus planlamasını bile etkiler hale geldi.

Gençlerimiz iş bulamadığı için evlenemiyor. Evlenenler çocuk sahibi olmaktan kaçıyor. Bunun sonuçlarının nereye götüreceğine bakmak için Japonya'ya Güney Kore'ye bakmak yeterli. Gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Adımı doğru buluyoruz ama bu miktar gerçeklikten uzak bir rakam.

"AK PARTİ'Yİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Geçtiğimiz haftayı Türkiye ekonomi tarihi açısından kırılma noktasıydı. fahiş fiyatları boykota çağırdılar. Cumhurbaşkanını da bakanı da destekliyoruz. madem değişiklik yok, vatandaş boykot yapmalı. fakat bir konu eksik. Sayın yetkililer neyi boykot edeceğimizi söylemediler. Fahiş fiyatlı benzini boykot edelim, sorumlusu iktidar. Alınan 22 bin lira maaş kiraya gidiyor, sorumlusu iktidar. Otoyol ücretleri boykot edilmeli, sorumlusu iktidar. Türk Telekom'un fahiş fiyatlı tarifelerini boykot edelim. Tarım Kredi Kooperatifindeki fahiş fiyatları boykot edelim... Aziz milletimizi AK Parti'yi boykot etmeye çağırıyorum.

Arıkan'ın konuşmasının ardından kürsüye Ali Babacan çıktı.

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