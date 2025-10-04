Yeni yöntem, büyük vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: HGS çetesi çökertildi

Kaynak: DHA / İHA / ANKA

Dolandırıcıların yeni planını jandarma ifşa etti. PTT-HGS adıyla sahte site kurup ‘HGS borcunuz’ var diyerek mesaj atıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 12 kişilik çete çökertildi. 900 milyon liralık hesap donduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 6 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık, 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, "HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var" gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu."

istanbul-merkezli-6-ilde-siber-dolandiri-946398-281079.jpg

istanbul-merkezli-6-ilde-siber-dolandiri-946399-281079.jpg

Son Haberler
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!