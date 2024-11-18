Yeni Zelanda 8 farklı galibiyetle 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki Mt Smart Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası Okyanusya eleme maçında, Yeni Zelanda Milli Takımı Samoa’yı 8-0 mağlup ederek grup aşamasını lider tamamladı. Bu sonuçla takım, üç gün içinde ikinci kez tarihi bir galibiyete imza attı.

Karşılaşma sonrası Yeni Zelanda Teknik Direktörü Darren Bazeley, maçı “garip” olarak nitelendirdi. Samoa’nın derin bir savunma yaparak direnmeye çalıştığını belirten Bazeley, “Rakibin savunma taktiği işlerken biz daha hızlı hareket edebilirdik. Ancak uluslararası bir maçta 8-0 galip gelmek önemli bir başarı” dedi.

Chris Wood’dan Hat-Trick

Maçta Yeni Zelanda adına gol perdesi 24. dakikada Callum McCowatt ile açıldı. Chris Wood, 28, 34 ve 60. dakikalarda üç gol atarak toplamda milli takım kariyerindeki 41. golüne ulaştı. 62. dakikada Marko Stamenić’in etkili şutu ve 76. dakikada Francis de Vries’in güzel vole golüyle fark iyice açıldı.

87. dakikada Elijah Just’un attığı golle skor 7-0 olurken, 90+2’de Ben Waine’in penaltı golü sonucu belirledi. Samoa kalecisi Eti Fatu’nun etkileyici kurtarışları, skoru daha büyük bir farktan korudu.

Yarı Finalde Rakip Fiji

Bu galibiyetle Yeni Zelanda, Okyanusya elemelerinde yarı finale yükselerek Fiji ile eşleşti. Yarı final mücadelesi, 21 Mart’ta Wellington’daki Sky Stadyumu’nda oynanacak. Finale yükselen ekip, Haziran 2026’da Kuzey Amerika’da düzenlenecek 48 takımlı Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

Fiji ile oynadığı son üç maçı kazanan Yeni Zelanda, bu eşleşmede de favori gösteriliyor.