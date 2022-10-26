﻿Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in ofisinde yangın

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Auckland kentindeki seçim ofisinde yangın çıktı. Yerel saatle 08.27’de başlayan yangının ardından çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili açıklama yapan polis, "Acil durum ekipleri, Auckland’ın Morningside Mahallesi’nde bulunan Jacinda Ardern’in Mount Albert seçim ofisinde çıkan yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Ardern’in Antartika’da olduğu biliniyor.