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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldırı düzenleyen kadının gözaltına alındığı bildirildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı
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AA'nın Guardian'ın internet sitesinden aktardığına göre, bugün sabah saatlerinde 57 yaşındaki kadın, Ardern'in Antarktika ziyareti sırasında Auckland kentindeki ofisine saldırdı.

İsmini belirtmek istemeyen görgü tanığı, kadının, Başbakanlık Ofisi'nin kapısı üzerinde delik açıp içeriye bir şey fırlattığını ve binadan duman çıktığını ifade etti.

Binadan duman çıkması üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyet yetkilileri, kısa süre sonra kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberde de saldırgan kadının yürüdüğü güzergahtaki Başbakanlık Ofisi'nin yakınında büyük bir bıçağa rastlandığı bildirildi.

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