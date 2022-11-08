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Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek için askeri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:22
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta açıkladı. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek için askeri ve insani yardım gönderilecek

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
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Mahuta, Yeni Zelanda Mali İstihbarat Birimi Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ta Ukrayna birliklerini eğiterek istihbarat çabalarını destekliyoruz. Ayrıca mülteciler ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım sağlıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek için askeri yardım sağlayacaklarını ifade eden Mahuta, askeri yardımın içeriği hakkında net bilgi vermedi. Mahuta ayrıca ülkeye insani yardım malzemesi de göndereceklerini belirtti.

Rusya'yı komşusuna saldırarak uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Nanaia Mahuta, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da bir devletin diğerine yaptığı "en büyük saldırı" olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin "Rus-Batı ya da demokrasi-otokrasi" çatışması içinde değerlendirildiğini ifade eden Mahuta, bu durumun, "egemen bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgali" olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında da bilgi veren Nanaia Mahuta, ülkesinin uyguladığı yaptırımlar arasında, bazı uçak ve gemilerin ülkeye giriş yasağı dahil, Rusya bağlantılı iş insanlarının varlıklarının dondurulması, seyahat, hizmet ve menkul kıymetlerle işlem yapma yasaklarının yer aldığını belirtti.

Bakan Mahuta, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde geçen hafta 14 kişi ve 7 kuruluşun da dahil edilmesiyle nisandan bu yana yaptırım uygulanan kişi ve kuruluş sayısının 1200'ü aştığını belirtti.

Mahuta, "Yaptırım uyguladıklarımızın arasında askeri personel, savunma kuruluş ve yöneticileri, Rusya yönetimindeki dezenformasyon kuruluşları ve bir paramiliter örgüt ile örgütün üst düzey komutanları bulunuyor." dedi.

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