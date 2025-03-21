Yeni Zelanda ezici galibiyetle finallerde

Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde bulunan Sky Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest forması giyen Chris Wood, hat-trick yaparak takımını sırtladı. Maçın henüz 6. dakikasında Sarpreet Singh'in ortasında topu ağlarla buluşturan Wood, 17. dakikada Singh'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarının sonlarına doğru Fiji'li Scott Wara'nın kendi kalesine attığı gol ve Tim Payne'in isabetli vuruşuyla Yeni Zelanda, devreyi 4-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜNLÜK DEVAM ETTİ

Maçın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Yeni Zelanda, 60. dakikada Wood'un üçüncü golüyle farkı artırdı. Kosta Barbarouses, 73. dakikada attığı golle taraftarlarını sevindirirken, maçın son golü 90+4. dakikada penaltıdan Clayton Lewis'ten geldi.

FİNALDE RAKİP YENİ KALEDONYA

Bu galibiyetle finale yükselen Yeni Zelanda, 24 Mart Pazartesi günü Eden Park'ta Yeni Kaledonya ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Nottingham Forest'ta başarılı bir sezon geçiren Chris Wood, milli takımda da formunu sürdürüyor. Fiji karşısında yaptığı hat-trick, onun golcülüğünü bir kez daha kanıtladı.

YENİ ZELANDA'NIN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) elemelerinde başarılı bir performans sergileyen Yeni Zelanda, Fiji galibiyetiyle Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı. Takım, finalde Yeni Kaledonya'yı yenerek, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılmayı hedefliyor.