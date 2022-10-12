12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Zelanda'da karaya vuran 477 pilot balina öldü

Yeni Zelanda'da karaya vuran 477 pilot balina öldü

Yeni Zelanda'nın 800 kilometre doğusundaki Chatham Adası'nda karaya vuran 477 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 19:11
Takip Et

Yeni Zelanda'da karaya vuran 477 pilot balina öldü

Yeni Zelanda'da karaya vuran 477 pilot balina öldü
+
Aa
-

Koruma Bakanlığı, cuma günü 232 balinanın Tupuangi Plajı'nda ve pazartesi günü ise 245 balinanın Waihere Körfezi'nde karaya vurduğunu açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Bu olaylar zor. Doğal olaylar olmalarına rağmen, yardım edenler için üzücü ve zor" ifadeleri kullanıldı.

Balinaları kurtarma çalışmalarına katılan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Project Jonah'ın Genel Müdürü Daren Grover, bölgenin uzaklığı ve köpekbalıklarının varlığı nedeniyle geçmişteki karaya vurma olaylarında olduğu gibi balinaları yeniden yüzdürmek için gönüllülerin hareke geçemediğini belirtti.

Chatham Adaları çevresinde balinalar için çok fazla yiyecek olduğuna işaret eden Grover, kıyıya yaklaştıkça balinaların kendilerini aninden sığ sularda bulduklarını dile getirdi.

Pilot balinaların toplu halde karaya vurmaları, özellikle yaz aylarında Yeni Zelanda'da oldukça yaygın olarak görülürken bunun sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Ancak, sığ sulara sahip kumsalların balinaları yanıltmasının dev deniz canlılarının karaya vurmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Pitt Adası'yla birlikte Yeni Zelanda'nın Chatham takımadalarını oluşturan Chatham Adası'nda da 8 Ekim'de karaya vuran 215 pilot balina ölmüştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
7
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.