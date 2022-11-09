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Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya insani ve askeri destek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek için askeri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:24
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Yeni Zelanda'dan Ukrayna açıklaması: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı

Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya insani ve askeri destek
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Yeni Zelanda Mali İstihbarat Birimi Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ta Ukrayna birliklerini eğiterek istihbarat çabalarını destekliyoruz. Ayrıca mülteciler ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım sağlıyoruz" dedi.

Nanaia Mahuta, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek için askeri yardım sağlayacaklarını ifade ederek, askeri yardımın içeriği hakkında net bilgi vermedi. Mahuta ayrıca ülkeye insani yardım malzemesi de göndereceklerini belirtti.

Rusya'yı komşusuna saldırarak uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Nanaia Mahuta, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da bir devletin diğerine yaptığı "en büyük saldırı" olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin "Rus-Batı ya da demokrasi-otokrasi" çatışması içinde değerlendirildiğini ifade eden Mahuta, bu durumun, "egemen bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgali" olduğunu kaydetti.

YAPTIRIMLARA DEĞİNDİ
Yeni Zelanda hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında da bilgi veren Nanaia Mahuta, ülkesinin uyguladığı yaptırımlar arasında, bazı uçak ve gemilerin ülkeye giriş yasağı dahil, Rusya bağlantılı iş insanlarının varlıklarının dondurulması, seyahat, hizmet ve menkul kıymetlerle işlem yapma yasaklarının yer aldığını belirtti.

Mahuta, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde geçen hafta 14 kişi ve 7 kuruluşun da dahil edilmesiyle nisandan bu yana yaptırım uygulanan kişi ve kuruluş sayısının 1200'ü aştığını belirtti.

Mahuta, "Yaptırım uyguladıklarımızın arasında askeri personel, savunma kuruluş ve yöneticileri, Rusya yönetimindeki dezenformasyon kuruluşları ve bir paramiliter örgüt ile örgütün üst düzey komutanları bulunuyor" dedi.

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